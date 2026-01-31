Клинические испытания первой вакцины против вируса Нипах начнутся в Бельгии в апреле

Клинические испытания первой вакцины против вируса Нипах начнутся в апреле. Проверять препарат будут на добровольцах в Бельгии.

Лекарство разработали в Японии и оно уже показало полную защиту от вируса на приматах. После полученных результатов, а ученые надеются на положительный исход, приступят к следующему этапу – расширенному испытанию вакцины среди взрослых и детей.

