27 ноября, 09:19

Политика
Депутат Колунов: за курение в квартире могут оштрафовать на 1,5 тыс руб

В Госдуме рассказали, могут ли оштрафовать за курение в квартире

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий пояснил, что курение в своей квартире не запрещено, поскольку это частная собственность. Однако если дым выйдет за пределы жилого помещения, то за это может грозить ответственность.

Колунов отметил, что соседи могут пожаловаться в соответствующие инстанции, а также подать иск с требованием возместить ущерб. Такие прецеденты уже были, нарушителям назначались штрафы вплоть до 5 тысяч рублей, добавил он.

При этом пострадавшим нужно доказать, что нарушитель был именно указанный сосед. Суд вправе назначить штраф на нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что курение на балконе разрешено, но необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и права соседей.

Ранее общественники предложили увеличить в 10 раз административную ответственность за курение на работе. По словам авторов инициативы, регулярно фиксируются случаи курения в офисах, производственных помещениях и служебных пространствах по всей стране. Такие инциденты провоцируют конфликты, ухудшают санитарно-гигиенические условия труда и самочувствие сотрудников.

Эксперты прокомментировали, как отказаться от курения

