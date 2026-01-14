Препарат для лечения нескольких видов рака поступил в больницы России

Новый отечественный препарат "Ракурс" для лечения ряжа видов рака поступил в больницы России. Лекарство разработано специалистами Федерального медико-биологического агентства и предназначено для радионуклидной терапии при поздних стадий рака предстательной железы.

Препарат оказывает двойное действие. Он уничтожает метастазы в костях, продлевая жизнь пациентам, а также значительно уменьшает болевой синдром. Создатели лекарства отмечают, что в перспективе препарат можно будет применять и при других видах рака, если это будет подтверждено клиническими исследованиями.

