01 февраля, 22:15

Общество

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента Домодедовской больницы

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента Домодедовской больницы

Случай оспы обезьян подтвердился в Подмосковье

Роспотребнадзор начал расследование из-за возможного случая оспы обезьян в Подмосковье

В России могут изменить правила предоставления маткапитала

Морозы задержатся в Москве до 7 февраля

Жители дома в Подольске пожаловались на соседа, залившего квартиру химикатами

Москвичи заметили в небе "солнечное гало"

В ближайшие 5 дней температура будет ниже нормы на 10–14 градусов в Москве

"Новости дня": социальные пенсии в России повысят почти на 7%

Сильные морозы в Москве задержатся как минимум до 6 февраля

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента Домодедовской больницы. Главврач медучреждения Андрей Осипов отметил, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Его лечение будет длиться около 2 недель.

В свою очередь, Роспотребнадзор проводит расследование, чтобы определить круг контактов и выявить источник заражения. По словам специалистов, случай оспы обезьян завозной, так как в России нет очагов этого заболевания.

Екатерина Ефимцева

