Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента Домодедовской больницы. Главврач медучреждения Андрей Осипов отметил, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Его лечение будет длиться около 2 недель.

В свою очередь, Роспотребнадзор проводит расследование, чтобы определить круг контактов и выявить источник заражения. По словам специалистов, случай оспы обезьян завозной, так как в России нет очагов этого заболевания.

