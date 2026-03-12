Новости регионов: россиянин устроил дебош на борту самолета Москва – Омск

Пассажир рейса Москва – Омск устроил дебош на борту самолета. Оказалось, что мужчина был не раз судим. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал бортпроводникам. В результате злоумышленника связали в кресле скотчем. Когда судно приземлилось, он был передан сотрудникам полиции.

Пожарная машина перевернулась в аэропорту Пулково во время учений. Инцидент произошел на специальной площадке. Случившееся не повлияло на расписание вылета и прилета рейсов. Три огнеборца получили травмы, их госпитализировали. Причина ЧП выясняется.

