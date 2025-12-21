Женщину в Москве чуть не задавили в конфликте из-за парковочного места

В Москве водитель чуть не задавил женщину, которая мешала ему припарковаться. Она встала на стоянку, чтобы занять место для мужа.

Юристы отмечают, что водитель неправ, поскольку он ни при каких обстоятельствах не может наезжать на пешехода. Однако действия женщины можно расценить как "самозахват" парковочного места. За это предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

