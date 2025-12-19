ЦППК добавила в "Скороход" функцию оплаты провоза животных

Фото: 123RF.com/mixzero

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) добавила в мобильное приложение "Скороход" новую функцию – оплату провоза домашних животных.

Для оформления услуги на экране начала поездки необходимо нажать кнопку "Добавить" и выбрать пункт "Провоз животного". Приложение автоматически рассчитает стоимость на минимальный доступный маршрут – она составляет 25% от цены полного разового билета и зависит от направления поездки и категории поезда.

После оплаты на экране появится значок в виде лапы, а информация об операции будет отражена в списке оформленных услуг. Окончательная стоимость поездки формируется на станции прибытия после нажатия кнопки "Завершить поездку".

Чтобы пользоваться "Скороходом", достаточно установить приложение и пройти короткую регистрацию. Программа сама фиксирует станции отправления и назначения, поэтому выбирать их вручную не нужно.

Маршрут можно скорректировать в любой момент, а оплата списывается автоматически только за фактически пройденное расстояние. Для начала поездки валидаторы не требуются, достаточно одного нажатия на экран смартфона.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что сервис оплаты проезда по биометрии работает на всех турникетах столичного метро и МЦК без исключения. Также воспользоваться сервисом можно в поездах "Аэроэкспресс", на причалах регулярного речного электротранспорта и уже на нескольких станциях МЦД. Власти планируют запустить такой способ оплаты на всех станциях диаметров уже до конца 2026 года.