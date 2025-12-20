Новые выделенные полосы в Москве позволят транспорту ходить строго по расписанию

В Москве с сегодняшнего дня начали работу шесть новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит автобусам и электробусам двигаться быстрее и строго по расписанию, сократив время в пути для пассажиров.

Как сообщил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, общая протяженность новых выделенок составляет почти один километр. По данным департамента транспорта, такие полосы сокращают время проезда на участках в среднем в 2–4 раза и снижают количество ДТП на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.