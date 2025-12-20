Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 16:15

Транспорт

Новые выделенные полосы в Москве позволят транспорту ходить строго по расписанию

Новые выделенные полосы в Москве позволят транспорту ходить строго по расписанию

Российские туристы застряли на Шри-Ланке

В Москве заработали шесть новых выделенных полос 20 декабря

В Москве временно перекрыли движение на нескольких улицах

Собянин рассказал о строительстве пешеходного перехода через МКАД

Поезд с Дедом Морозом добрался до Мордовии

В столичном метро начал курсировать новейший поезд "Москва-2026"

В московском метро запустили 23 поезда с новогодним оформлением

"Автодор" опубликовал предупреждение для тех, кто уезжает из Москвы на Новый год

С 20 декабря наземный транспорт на севере Москвы переходит на новые маршруты

В Москве с сегодняшнего дня начали работу шесть новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит автобусам и электробусам двигаться быстрее и строго по расписанию, сократив время в пути для пассажиров.

Как сообщил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, общая протяженность новых выделенок составляет почти один километр. По данным департамента транспорта, такие полосы сокращают время проезда на участках в среднем в 2–4 раза и снижают количество ДТП на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика