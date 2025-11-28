Сотни российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за сильного наводнения

Сотни российских туристов оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за масштабного наводнения, которое продолжается уже четвертые сутки. В двух туристических регионах страны парализовано движение наземного транспорта и закрыт аэропорт.

Число погибших достигло 56 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнейшие ливни также привели к наводнениям и оползням на юге Таиланда. Оттуда эвакуировали россиянина, который оказался заблокирован в затопленном отеле вместе с 40–50 другими постояльцами.

