"Автодор" опубликовал предупреждение для тех, кто уезжает из Москвы на Новый год
Государственная компания "Автодор" опубликовала рекомендации для водителей, планирующих выезд из Москвы на новогодние праздники. Нагрузка на основные магистрали, по прогнозам, вырастет уже в середине следующей недели, поэтому готовиться к поездке стоит заранее.
Специалисты советуют продумать маршрут, заранее отметить на карте подходящие заправочные станции и зоны отдыха. Также важно провести технический осмотр автомобиля, полностью заправить его, проверить уровень всех рабочих жидкостей, захватить с собой незамерзайку и удостовериться в комплектности аптечки.
