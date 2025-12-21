Москвичка рассказала, как ее и ребенка едва не задавили из-за парковочного места

Борьба за свободное парковочное место на улице Авиамоторная в Москве едва не привела к трагедии. Девушка с коляской решила занять место для авто супруга, когда другой водитель, видя, что место не занято, решил его занять.

Теперь девушка утверждает, что ее и ребенка едва не задавили и просит разобраться в ситуации Госавтоинспекцию.

Кто прав в этой ситуации? Что делать, если сосед занял за собой место и никого не пускает?

