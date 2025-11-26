"Велобайк" запустил предпродажу тарифа "Сезон" на 2026 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Велобайк" открыл предпродажу тарифа "Сезон" на 2026 год. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале Дептранса.

Несмотря на закрытие текущего сезона, компания решила подготовиться к следующему, предложив пользователям оформить тариф заранее.

Стоимость доступа составляет 349 рублей. Причем в начале сезона 2025 года тариф стоил 799 рублей.

Пользователь, который приобретет его, получит бесплатный старт каждой поездки. Минута поездки обойдется на 1 рубль дешевле, чем в стандартном сезоне. Подчеркивается, что данное предложение доступно только в рамках предпродажи.

Заявку на тариф можно оформить в приложении "Велобайк" с 26 ноября по 3 декабря. Предзаказ позволяет заранее планировать поездки и арендовать велосипеды и электроскутеры на особых условиях на весь сезон.

В настоящее время горожане могут воспользоваться другим сервисом "Велобайка" – зимним хранением велосипедов. На складе, расположенном в центре Москвы, москвичи могут оставить двухколесный транспорт до конца апреля. При оформлении хранения техобслуживание, в том числе диагностика, подкачка шин, смазка цепи и другое, проводятся в подарок.

