Москвичи раскрыли схему парковки за чужими шлагбаумами

Жители дома на улице Дунаевского в Москве раскрыли схему, по которой автомобилисты паркуются за чужими шлагбаумами. Соседи обнаружили постороннее устройство с сим-картой. Оно автоматически открывало шлагбаум любому, кто звонил на определенный телефонный номер.

Собственники рассказали, что им не удавалось поставить машину в своем же дворе. Для аудита вызвали обслуживающую компанию. Специалисты нашли в тумбе распаечную коробку с антенной и усилителем сигнала. В базе шлагбаумов оказалось 4,5 тысячи номеров. После отключения устройства за 1,5 часа поймали 6 машин, которые не могли ни заехать, ни выехать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.