"Московский патруль": мужчина украл 36 млн руб из авто бизнесмена на юго-востоке Москвы

В Москве задержан мужчина по обвинению в краже 36 миллионов рублей из салона автомобиля бизнесмена на юго-востоке столицы.

Как установило следствие, 44-летний злоумышленник перед кражей подошел к машине потерпевшего и намеренно повредил колесо, после чего воспользовался моментом и похитил сумку с деньгами. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

