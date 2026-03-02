Глава Пентагона назвал операцию против Ирана одной из сложнейших в истории США

Глава Пентагона впервые после атаки на Иран сделал публичные заявления. Министр обороны США Пит Хегсет назвал спецоперацию одной из самых сложных в истории Америки и пообещал зайти настолько далеко, насколько потребуется, но отметил, что США не планируют затяжной конфликт с участием сухопутных войск.

При этом эксперты опасаются глобального энергетического кризиса из-за перекрытого Ормузского пролива и ударов по нефтяным предприятиям региона. Насколько сильны связи внутри исламского мира? И какой может быть реакция стран Ближнего Востока и Африки после заявлений президента США Дональда Трампа о большой волне ударов по Ирану?

