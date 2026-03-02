Форма поиска по сайту

Новости

02 марта, 16:30

Политика

Путин заявил о срыве урегулирования ядерной программы Ирана из-за агрессии

Путин заявил о срыве урегулирования ядерной программы Ирана из-за агрессии

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Путин заявил, что теракт у Савеловского вокзала мог быть результатом вербовки

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ. Одним из главных заявлений российского лидера стало то, что наработки по дипломатическому урегулированию вокруг ядерной программы Ирана были сорваны актом агрессии. Глава государства выразил готовность оказать содействие стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке.

Какая это может быть помощь? Можно ли сделать вывод, что вести переговоры с США становится сложно, и результаты могут быть непредсказуемыми? Может ли Россия усилить свои позиции, если из-за иранского конфликта цены на нефть пойдут вверх, и это нивелирует экономическое давление США?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
власть политика за рубежом видео Максим Шаманин Алина Гилева

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

