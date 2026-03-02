Путин заявил о срыве урегулирования ядерной программы Ирана из-за агрессии

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ. Одним из главных заявлений российского лидера стало то, что наработки по дипломатическому урегулированию вокруг ядерной программы Ирана были сорваны актом агрессии. Глава государства выразил готовность оказать содействие стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке.

Какая это может быть помощь? Можно ли сделать вывод, что вести переговоры с США становится сложно, и результаты могут быть непредсказуемыми? Может ли Россия усилить свои позиции, если из-за иранского конфликта цены на нефть пойдут вверх, и это нивелирует экономическое давление США?

