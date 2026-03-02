Форма поиска по сайту

02 марта, 17:30

Транспорт

Пилот рассказал о развитии авиасообщения в условиях конфликта на Ближнем Востоке

К 2030 году БКЛ станет первой беспилотной линией столичного метро

Вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби запустят в Россию 3 марта

"Специальный репортаж": каршеринг

"Деньги 24": минимальная степень локализации такси с 2026 года в РФ составила 3 200 баллов

Видимость на дорогах Москвы может ухудшиться из-за тумана

Самолет из Абу-Даби приземлится в Москве через 3 часа

Первый за более чем двое суток рейс вылетел из Абу-Даби в Москву

Москвичи могут сдать авиабилеты в Арабские Эмираты

Российские туристы направились в аэропорт Абу-Даби на вывозные рейсы

Главной мировой новостью остается масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Командир А-320, обладатель премии "Отличник "Аэрофлота" Андрей Литвинов рассказал о том, как сейчас будет развиваться авиасообщение в этих условиях.

Эксперт ответит на вопросы о том, было бы удобно иностранным компаниям летать через территорию России и Белоруссии, как это было раньше, и не выстрелили ли они себе этим запретом в ногу, создав собственные трудности. Также пилот объяснит, как именно сейчас авиакомпании вынуждены облетать зону конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

