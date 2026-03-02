Пилот рассказал о развитии авиасообщения в условиях конфликта на Ближнем Востоке

Главной мировой новостью остается масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Командир А-320, обладатель премии "Отличник "Аэрофлота" Андрей Литвинов рассказал о том, как сейчас будет развиваться авиасообщение в этих условиях.

Эксперт ответит на вопросы о том, было бы удобно иностранным компаниям летать через территорию России и Белоруссии, как это было раньше, и не выстрелили ли они себе этим запретом в ногу, создав собственные трудности. Также пилот объяснит, как именно сейчас авиакомпании вынуждены облетать зону конфликта.

