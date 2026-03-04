"Московский патруль": в Москве стажер стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей

В Москве задержали жительницу Подмосковья за кражу более 500 тысяч рублей из сейфа стоматологической клиники, где она работала стажером-администратором.

По данным следствия, злоумышленница заранее узнала код от хранилища, дождалась момента, когда останется одна в помещении, и забрала все деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, согласно которому ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".