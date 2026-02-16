Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 12:00

Происшествия

Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского

Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского

Люди спрыгнули с 4-го этажа горящего хостела на севере Москвы, чтобы спастись

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Спасатели потушили пожар в 1-м Магистральном тупике

16 человек спасли при пожаре в хостеле на севере Москвы

Движение перекрыли в 1-м Магистральном тупике из-за пожара

Пожар произошел в административном здании на севере Москвы

Туристка из Подмосковья трижды пыталась выехать из Териберки

Прорыв горячей воды произошел в подземном гараже в Северном Чертанове

Дорогу из Териберки в Мурманск замело после шестидневного снегопада

Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского в Москве. Сначала он угрожал ножом сотруднику салона сотовой связи и попытался украсть телефон, но потерпел неудачу и скрылся.

Затем злоумышленник напал на сотрудницу другой торговой точки. Он забрал из кассы 65 тысяч рублей и убежал. Подозреваемого задержала полиция. Возбуждено уголовное дело, нападавший находится под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика