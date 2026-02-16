Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского в Москве. Сначала он угрожал ножом сотруднику салона сотовой связи и попытался украсть телефон, но потерпел неудачу и скрылся.

Затем злоумышленник напал на сотрудницу другой торговой точки. Он забрал из кассы 65 тысяч рублей и убежал. Подозреваемого задержала полиция. Возбуждено уголовное дело, нападавший находится под стражей.

