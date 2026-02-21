Вор попытался выхватить телефон у девушки на станции метро "Новаторская"

В Москве на станции метро "Новаторская" вор попытался выхватить мобильный телефон из рук девушки. Ситуация обернулась не в его пользу. Пассажирка проявила смелость и не отдала свой гаджет.

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как они вместе упали на платформе. Проходящие мимо москвичи быстро сориентировались и схватили вора. Он не успел убежать. Когда появились полицейские, злоумышленника передали правоохранителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.