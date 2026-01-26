Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Волонтеры написали заявление в полицию о том, что в подмосковном приюте "Лапушки" едва не погибли около 250 собак и кошек. Их бросили без присмотра в холода.

Юристы говорят, что действия владелицы приюта можно квалифицировать как жестокое обращение с животными. Они отметили, что за гибель питомцев по закону грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.