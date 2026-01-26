Форма поиска по сайту

26 января, 22:30

Происшествия

Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Около 250 оставленных без присмотра кошек и собак обнаружили в приюте Подмосковья

Волонтеры спасли брошенных животных из приюта в Подмосковье

В подмосковном приюте едва не погибли 250 кошек и собак

Волонтеры написали заявление в полицию о том, что в подмосковном приюте "Лапушки" едва не погибли около 250 собак и кошек. Их бросили без присмотра в холода.

Юристы говорят, что действия владелицы приюта можно квалифицировать как жестокое обращение с животными. Они отметили, что за гибель питомцев по закону грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

