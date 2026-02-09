Блогер Валерия Чекалина не явилась в суд из-за плохого самочувствия

Блогер Валерия Чекалина не явилась в Гагаринский суд Москвы из-за плохого самочувствия. По информации телеграм-каналов, ей ночью вызывали скорую помощь из-за сильных болей в ноге. Чекалина беременна четвертым ребенком. Адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев подтвердил факт вызова медиков.

Налоговый юрист Станислав Солнцев добавил, что предметы роскоши, изъятые по делу, вряд ли будут возвращены Чекалиной и, скорее всего, останутся на ответственном хранении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.