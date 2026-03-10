Форма поиска по сайту

10 марта, 21:35

Происшествия

Роспотребнадзор локализует очаг заболевания в школе в Зеленограде

"Московский патруль": в Москве задержаны подозреваемые в незаконном производстве вина

Водолазы около 20 раз спускались в реку в поисках пропавших в Звенигороде детей

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 10 марта

Прохождение крупных льдин осложнило работу водолазов по поиску детей в Звенигороде

В ОАЭ число пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 6

Специалисты отряда "Центроспас" подключились к поискам детей в Подмосковье

Поиск детей в Звенигороде осложнил наступивший паводок

Автомобиль взорвался на парковке у торгового центра в Подмосковье

Власти Одинцовского округа попросили жителей не искать пропавших детей самостоятельно

Столичное управление Роспотребнадзора начали противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания в школе в Зеленограде. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

10 марта после завтрака 13 учеников 4-го класса пожаловались на боли в животе и симптомы отравления. Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами. Проводится проверка организации питания.

