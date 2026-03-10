Роспотребнадзор локализует очаг заболевания в школе в Зеленограде

Столичное управление Роспотребнадзора начали противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага заболевания в школе в Зеленограде. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

10 марта после завтрака 13 учеников 4-го класса пожаловались на боли в животе и симптомы отравления. Школа оперативно отреагировала на ситуацию: были вызваны бригады скорой медицинской помощи, дети осмотрены врачами. Проводится проверка организации питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

