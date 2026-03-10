Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 14:15

Происшествия

Власти Одинцовского округа попросили жителей не искать пропавших детей самостоятельно

Власти Одинцовского округа попросили жителей не искать пропавших детей самостоятельно

Прокуратура взяла на контроль расследование повреждения 10 машин в Королеве

В московской школе № 853 отравились 13 детей

Волонтеры прошли 6 км береговой линии в поисках детей в Подмосковье

Новости мира: женщины вышли на акции протеста против Хавьера Милея в Буэнос-Айресе

Неизвестный порезал колеса 10 машин в Королеве

Новости регионов: Магаданскую область накрыли сильные метели

Кинологов подключили к поискам пропавших детей в Звенигороде

У берегов Шри-Ланки разлилось масло с иранского фрегата

К поискам детей в Подмосковье подключили кинологов

Власти Одинцовского округа Подмосковья попросили жителей не пытаться самостоятельно найти пропавших в Звенигороде детей. Поисками занимаются спасатели и волонтеры, к работе подключились специалисты отряда "Центроспас".

Поиск детей, пропавших на Москве-реке, осложняет наступивший паводок. Начальник одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин рассказал, что река вскрылась, льдины мешают плавательным средствам быстро и оперативно проводить работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлена ЛюбимоваНаталия ШкодаРоман Карлов

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика