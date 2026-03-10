Власти Одинцовского округа попросили жителей не искать пропавших детей самостоятельно

Власти Одинцовского округа Подмосковья попросили жителей не пытаться самостоятельно найти пропавших в Звенигороде детей. Поисками занимаются спасатели и волонтеры, к работе подключились специалисты отряда "Центроспас".

Поиск детей, пропавших на Москве-реке, осложняет наступивший паводок. Начальник одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин рассказал, что река вскрылась, льдины мешают плавательным средствам быстро и оперативно проводить работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.