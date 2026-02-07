07 февраля, 23:30Политика
Новости мира: в Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку Ирана
В центре Берлина около 10 тысяч человек собрались на демонстрацию в поддержку протестующих в Иране. Участники акции потребовали принять меры против иранских властей.
Кроме того, в Тбилиси проходит марш под названием "Защити образование". Демонстранты протестуют против реформы системы образования, запланированной "Грузинской мечтой". В акции принимают участие профессора-учителя и студенты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.