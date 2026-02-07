Форма поиска по сайту

07 февраля, 23:30

Политика

Новости мира: в Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку Ирана

ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Песков рассказал, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

В США отметили прогресс в урегулировании конфликта на Украине после переговоров в Абу-Даби

Лавров прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве

"Деньги 24": в Госдуме усомнились, что застройщик "Самолет" получит господдержку

США атаковали судно с наркотиками в Тихом океане

Новости мира: Дональд Трамп предложил разработать новый ДСНВ

ВС РФ улучшили положение в зоне СВО

В ГД предложили избавить туристов от несоразмерных выплат за порчу имущества в отелях

В центре Берлина около 10 тысяч человек собрались на демонстрацию в поддержку протестующих в Иране. Участники акции потребовали принять меры против иранских властей.

Кроме того, в Тбилиси проходит марш под названием "Защити образование". Демонстранты протестуют против реформы системы образования, запланированной "Грузинской мечтой". В акции принимают участие профессора-учителя и студенты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова

