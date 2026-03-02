Новости мира: тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку Ирана

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку иранцев. Протесты там начались сразу после того, как США и Израиль нанесли массированный удар по Ирану. Полиция сообщила, что арестов не было, собрание прошло в основном мирно.

На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке. Местные жители и туристы жалуются на километровые очереди на автозаправочных станциях. Люди запасаются бензином, поскольку существует реальная угроза полного прекращения его поставок.

