Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 11:45

Политика

Новости мира: тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку Ирана

Новости мира: тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку Ирана

Активные боевые действия развернулись у пунктов Александровка и Коровой Яр в ДНР

Спецборт МЧС с россиянами из Египта приземлился в аэропорту Жуковский

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Сирены тревоги звучали в ночь на 2 марта в городах Израиля

Малания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

В ГД предложили поднять лимит на подарки для педагогов, медработников и госслужащих

В ГД предложили ужесточить наказание за скрутку пробега и фальсификацию истории авто

Иран атаковал Иерусалим гиперзвуковыми ракетами

В Россию прибыли 84 туриста, покинувших Израиль сухопутным маршрутом

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку иранцев. Протесты там начались сразу после того, как США и Израиль нанесли массированный удар по Ирану. Полиция сообщила, что арестов не было, собрание прошло в основном мирно.

На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке. Местные жители и туристы жалуются на километровые очереди на автозаправочных станциях. Люди запасаются бензином, поскольку существует реальная угроза полного прекращения его поставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика