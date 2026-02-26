Форма поиска по сайту

26 февраля, 07:30

Транспорт

За грязные номера на машине россияне могут лишиться водительских прав

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными уведомлениями о штрафах от ГИБДД

РЖД продлили скидку на детские купейные билеты до конца года

Эксперимент с искусственным интеллектом для управления движением пройдет в Тушине

"Новости дня": новые поезда "Москва-2026" появятся в столичном метро

В Москве выявили более 260 пьяных водителей

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Собянин рассказал, как будет меняться столичное метро в ближайшие годы

Россиян предупредили, что за грязные номера на машине можно остаться без водительских прав. За нечитаемые государственные знаки предусмотрено наказание от предупреждения до 500 рублей.

Однако, если инспектор заподозрит, что автовладелец намеренно замазал номер снегом или грязью, это уже считается другим нарушением. Штраф в этом случае составит 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав по решению суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

