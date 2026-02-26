За грязные номера на машине россияне могут лишиться водительских прав

Россиян предупредили, что за грязные номера на машине можно остаться без водительских прав. За нечитаемые государственные знаки предусмотрено наказание от предупреждения до 500 рублей.

Однако, если инспектор заподозрит, что автовладелец намеренно замазал номер снегом или грязью, это уже считается другим нарушением. Штраф в этом случае составит 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав по решению суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.