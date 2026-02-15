"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776 на востоке столицы

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776, который проходит у станции метро "Новогиреево" и одноименной станции четвертого Московского центрального диаметра. Они будут курсировать в трех районах на востоке Москвы – Ивановском, Новогирееве и Перове.

Постепенная замена автобусов на электробусы позволяет сделать поездки по городу еще комфортнее и положительно сказывается на экологии столицы. Инновационные машины отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций.

Подробнее – в программе "Новости дня".

