Эксперт Машаров: учителям грозят выговоры за получение дорогих подарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учителям, принимающим подарки дороже 3 тысяч рублей, могут грозить дисциплинарные взыскания, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, многие родители и ученики в преддверии Дня учителя хотят искренне поблагодарить преподавателей за их труд. Однако следует придерживаться некоторых правил, чтобы не подставить педагога.

За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему может грозить замечание, выговор или увольнение, предупредил собеседник агентства.

Машаров подчеркнул, что отдельного закона о подарках учителям нет, но в статье 575 Гражданского кодекса РФ указано, что сотрудникам образовательных организаций "не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей". Обычными подарками, сказал член ОП РФ, как правило, считаются цветы, конфеты, чай, кофе, книги, вазы и канцелярские товары.

Он также отметил, что действующее законодательство не ограничивает количество презентов для преподавателя. Таким образом, родители могут подарить несколько вещей, но каждая из них не должна быть дороже 3 тысяч рублей.

При этом Машаров указал, что подарок дороже указанной суммы может быть расценен как попытка дачи взятки.

"Например, если подарок (деньги, подарочная карта, путевка на отдых, какая-то имущественная выгода) передается по договоренности, в обмен на услугу, например, за хорошую оценку, такие действия квалифицируются как взяточничество. Ответственность будут нести оба лица – даритель и одариваемый", – резюмировал член ОП РФ.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что книги и сладости относятся к безошибочным презентам для учителей. Также в качестве подарка подойдут цветы. При этом предпочтительным вариантом будет, если красиво оформленный букет подарят от всего класса, подчеркнула она.