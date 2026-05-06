06 мая, 09:18

Экономика

Около 12 тыс закупок по потребностям провели на портале поставщиков в I квартале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

11,9 тысячи закупок по потребностям были проведены региональными заказчиками на столичном портале поставщиков в первом квартале 2026 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она обратила внимание, что уменьшение стартовой стоимости контракта составило в среднем 8%, что позволило госзаказчикам сэкономить бюджетные деньги. Самыми популярными категориями, по ее словам, были лекарства и медикаменты, а также продукты питания и услуги по допобразованию.

Кроме того, Багреева отметила, что данный формат подходит для оперативной покупки разных видов товаров, работ и услуг. При закупке по потребностям региональный заказчик публикует на портале заявку на покупку нужной ему продукции и определяет срок подачи предложений.

Победителя выбирают на основе самых важных для заказчика критериев: цены, сроков поставки, качества продукции или других факторов. Участвовать в закупке по потребностям могут предприниматели из любого региона. Самыми активными в первом квартале 2026 года были представители Ханты-Мансийского автономного округа, которые заключили 1,8 тысячи сделок.

Также, как сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в числе лидеров был Пермский край с 1,7 тысячи подписанных контрактов, а также Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,6 тысячи договоров.

В прошлом году столичные заказчики сэкономили в госзакупках свыше 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках участвовали не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивало высокий уровень конкуренции. Он способствовал снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

