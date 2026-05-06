06 мая, 08:59

Происшествия

Юноша в Москве уговорил родителей съехать и отдал ключи от квартиры мошеннику

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники столичной полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который по наводке мошенников украл из сейфа чужой квартиры 3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Злоумышленники обманули 18-летнего москвича, используя классическую схему со взломом портала "Госуслуги" и угрозами тюрьмой. Испугавшись, юноша сам отдал ключи от квартиры незнакомцу, а своих родителей убедил временно покинуть жилье.

Однако, когда семья вернулась домой, они обнаружили разгром, распиленные сейфы и отсутствие ценностей. Ущерб составил более 3 миллионов рублей, включая валюту и драгоценности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого правоохранителям удалось поймать 18-летнего петербуржца на улице Водников. На допросе фигурант признался, что взял ключи, принес болгарку, распилил сейфы и похитил все ценные вещи. В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее в столице пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

