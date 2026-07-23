Участники проекта "Лето в Москве" помогают бойцам СВО через "Домики добра"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" предприниматели, торгующие на фестивальных площадках "Московские сезоны", бесплатно получают места в павильонах и часть заработанных средств перечисляют на помощь бойцам СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Владельцы малого бизнеса передают выручку благотворительным фондам или волонтерам. Некоторые сами закупают необходимые военнослужащим вещи. Многие поддерживают бойцов с самого начала спецоперации.

Яркий пример – предприниматели из подмосковной деревни Тимоново. Их товары для дома и интерьера были представлены на площадках на Тверской площади, в Коптеве и музее-заповеднике "Коломенское". Один из односельчан находится на передовой и через близких оперативно передает списки необходимого. Недавно бойцы получили медицинские наборы, аптечки и бинокли. Также оперативно были собраны средства на контейнер для подземного укрытия.

Летом 2024 года на фестивальных площадках впервые заработали "Домики добра" проекта "Москва помогает". Тогда о них узнала дизайнер Светлана Волкова, которая ранее уже представляла свои изделия в рамках "Московских сезонов". Ее павильоны с самодельными вязаными игрушками стали популярны у юных гостей. После открытия "Домиков добра" Волкова стала часто передавать военнослужащим разные товары, включая теплые носки и продукты.

Дизайнер отметила, что военнослужащим приятно получать даже открытки и сладости, так как это поднимает им настроение. Сама Волкова отправляла им свои игрушки-брелоки.

Активно поддерживает военнослужащих также волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова. Он планирует направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи. В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа.

