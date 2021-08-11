На фестивале "Спасская башня" выступят коллективы из Катара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" впервые примут участие оркестры Катара. В этом году на Красной площади эту страну представят сразу три коллектива: Военный оркестр и Парадный расчет Вооруженных сил Катара, а также Оркестр полиции.

В Военный оркестр, который был создан в 1949 году, входят симфонический оркестр, оркестры на лошадях и верблюдах, а также фольклорный ансамбль. Коллектив уже участвовал в военно-музыкальных фестивалях в Бахрейне, США, Франции, ОАЭ, Омане, Италии и Германии.

Оркестр полиции Катара был образован в 1950 году. На сегодня он состоит из 218 музыкантов, которые играют на духовых, ударных и других музыкальных инструментах. В своих выступлениях оркестр исполняет как военные марши, так и народную музыку, причем использует не только классические духовые инструменты, но и национальные.

Парадный расчет Вооруженных сил Катара был создан в 2016 году. Музыкальный коллектив ежегодно выступает на параде по случаю празднования национального дня Катара, а также принимает участие в международных военно-музыкальных фестивалях на территории страны.

Фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Посетить мероприятие смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.

Кроме того, на музыкальном фестивале необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить индивидуальные средства защиты. Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.