Греческий военный оркестр "Тесей" выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
На фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября, выступит военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции "Тесей". Информация об этом появилась на сайте мероприятия.
"Солнечную Грецию на Красной площади в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" представит военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции "Тесей", – говорится в сообщении.
В публикации поясняется, что обязанностью оркестра является поддержка подразделений Почетной охраны президента Греческой Республики во время официальных мероприятий, участие в церемониях и других культурных событиях внутри страны и за ее пределами.
Ранее сообщалось, что в 2021 году фестиваль "Спасская башня" пройдет в формате COVID-free. Посетить его смогут только обладатели QR-кода, который содержит информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
На фестиваль "Спасская башня" в этом году будут пускать только при наличии QR-кода
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