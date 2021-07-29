Греческий военный оркестр "Тесей" выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября, выступит военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции "Тесей". Информация об этом появилась на сайте мероприятия.

"Солнечную Грецию на Красной площади в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" представит военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооруженных сил Греции "Тесей", – говорится в сообщении.

В публикации поясняется, что обязанностью оркестра является поддержка подразделений Почетной охраны президента Греческой Республики во время официальных мероприятий, участие в церемониях и других культурных событиях внутри страны и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что в 2021 году фестиваль "Спасская башня" пройдет в формате COVID-free. Посетить его смогут только обладатели QR-кода, который содержит информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

