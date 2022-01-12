В ГД предложили увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Время остановки под знаком "Стоянка запрещена" необходимо увеличить с 5 до 10–15 минут, считает председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Письмо с инициативой он направил в органы ГИБДД. По словам депутата, разрешенного сегодня времени стоянки недостаточно для того, чтобы высадить пожилого человека или отвести ребенка в детский сад или школу.

"В первую очередь считаю важным получить обратную связь от избирателей по этому вопросу. В то же время необходимо внимательно изучить позицию органов ГИБДД. <...> Если такая инициатива найдет поддержку, будем ее обсуждать", – сказал Морозов РИА Новости.

Ранее руководитель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в России не следует штрафовать автомобилистов за грязные номера, пока трассы не будут обслуживаться должным образом.

По его словам, дорожным службам необходимо обратить внимание на опыт других стран, особенно тех, где климат схож с московским.