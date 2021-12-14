Депутат предложил не штрафовать водителей за грязные номера из-за снега на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России не следует штрафовать автомобилистов за грязные номера, пока трассы не будут обслуживаться должным образом. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в интервью "Газете.ру".

По его словам, дорожным службам необходимо обратить внимание на опыт других стран, особенно тех, где климат схож с московским.

Нилов добавил, что в проекте Административного кодекса предлагается ужесточить наказание за грязные номера. Однако, отметил депутат, ЛДПР выступает против этой идеи.

"Мы считаем, что надо сосредоточиться не на штрафах, а на приведении улиц в необходимое состояние, чтобы не было каши и грязи, тогда и номера будет видно", – подчеркнул Нилов.

При этом депутат отметил, что сотрудники ГИБДД лояльно относятся к грязным номерам во время непогоды. Изначально инспекторы предлагают протереть номера.

"При этом сами сотрудники часто относятся с пониманием происходящего: если номер протереть и проехать 10 метров, то он опять будет грязным", – заметил Нилов.

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