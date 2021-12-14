В "Автодоре" объяснили опасность снега на крыше автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выезжать зимой на скоростные трассы следует только на очищенной машине, поскольку снег на крыше может привести к ДТП. Об этом рассказали в "Автодоре" РИА Новости.

"Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП", – отметили в компании.

Там привели несколько примеров. Так, во время торможения снег может сползти на лобовое стекло, закрыв таким образом обзор водителю. При этом быстро решить проблему не получится: останавливаться на скоростных дорогах нельзя, а дворники не справятся за раз. Второй вариант – когда на высокой скорости снег и лед слетают с крыши, в результате чего пострадать могут другие автомобили.

Помимо этого, снежная шапка может снизить заметность автомобиля в условиях плохой видимости или привести к тому, что автоматические системы на платном участке неправильно его квалифицируют, поскольку определяют категорию транспортного средства по его наиболее высокой точке.

Ранее автоэксперт дал рекомендации по вождению на скользкой дороге. По его словам, в условиях интенсивного снега следует отказаться от личного авто и пересесть на общественный транспорт, чтобы дать время коммунальным службам расчистить дороги. Если же пересесть на городской транспорт возможности нет, то за рулем не следует выполнять резких маневров, нужно помнить про плавный ход при разгоне и торможении.

