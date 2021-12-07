Россиян предупредили о штрафах в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Адвокат Майя Шевцова рассказала о штрафах, которые могут получить россияне в новогодние праздники, если не будут соблюдать ряд правил, сообщает телеканал "360".
Она напомнила, что в каждом российском регионе действует свой вариант закона о тишине, который распространяется и на праздники.
"Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до двух тысяч рублей", – пояснила адвокат.
Шевцова также добавила, что нельзя забывать о технике безопасности при использовании пиротехники. Граждане могут использовать салюты или петарды в местах, где в радиусе минимум 100 метров нет автомобилей, а также нет сильного ветра.
Ранее сообщалось, что цены на пиротехнику в России могут значительно вырасти перед Новым годом. По словам специалиста, такая тенденция обусловлена ростом мировых цен на материалы, в частности металлы, бумагу и дерево, а также увеличением затрат китайских компаний, которые являются основными поставщиками пиротехники в мире, на сертификацию продукции, оборудование складов, аттестацию и страхование сотрудников.
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