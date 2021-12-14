В ГИБДД назвали одну из основных причин ДТП

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Одной из основных причин аварий на дорогах является несоблюдение водителями безопасной дистанции. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД РФ.

"Несоблюдение дистанции – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. К счастью, такие столкновения в основной массе вредят только автомобилям, но приятного все же мало", – отметили в пресс-службе.

Тем не менее правилами дорожного движения не закреплено расстояние, которое можно считать безопасной дистанцией. В этом вопросе в Госавтоинспекции рекомендуют ориентироваться не на расстояние, а на правило трех секунд: путь до впереди идущего автомобиля на скорости 60 километров в час должен занимать три секунды.

Чтобы воспользоваться данным методом, рекомендуется засечь, когда автомобиль впереди поравняется с каким-либо ориентиром, после этого нужно начать отсчет трех четырехзначных чисел, например 1214, 1215 и 1216. На последнем машина должна проехать мимо выбранного ориентира. Если это произошло раньше, то дистанцию следует увеличить.

Ранее столичная Госавтоинспекция опубликовала памятку для водителей в преддверии Нового года. Так, автомобилистам напомнили, что за вождение в нетрезвом виде можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

