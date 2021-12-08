Госавтоинспекция опубликовала новогоднюю памятку для водителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Водителям напомнили об опасности вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, в том числе в новогодние праздники. Памятку в своем телеграм-канале опубликовала ГИБДД Москвы.
Так, за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Такое же наказание грозит в случае передачи управления автомобилем лицу в нетрезвом состоянии. Если при этом у водителя нет прав, то ему еще может грозить административный арест на срок от 10 до 15 суток.
"Если поведете авто пьяным, будучи лишенным за нетрезвое вождение, то можно получить судимость. Но главное – управляя автомобилем в состоянии опьянения, вы можете лишить жизни себя и других, задумайтесь уже сейчас", – говорится в сообщении.
Ранее в столичной Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, грозят санкции. Нарушителя могут лишить водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
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