В Москве привлекли к ответственности более 150 водителей, публикующих нарушения в соцсетях

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Более 150 столичных водителей, выкладывающих информацию о своих нарушениях ПДД в соцсети, привлекли к ответственности с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

"Составлено более 600 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД установлены более 200 пользователей социальных сетей, чьи транспортные средства полностью идентифицированы", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена.

Ранее в столичной Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, грозят санкции. Нарушителя могут лишить водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

