В ГИБДД рассказали о правильной перевозке детей в авто зимой

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Госавтоинспекция Москвы напомнила о правилах безопасности при перевозке детей в автомобилях в зимний период. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В ГИБДД отметили, что ребенок должен быть пристегнут и находится в детском удерживающем устройстве или просто быть пристегнутым ремнем безопасности. Уточняется, что это зависит от его возраста, роста и веса.

Также родителям посоветовали выбирать крайние полосы движения, так как машины в них едут медленнее, а подвозя ребенка к школе не следует осуществлять его высадку на проезжих частях. Необходимо выбрать безопасную пешеходную зону с возможностью остановки без нарушений и безопасно высадить ребенка, предупредили в ГИБДД.

"Безукоризненно соблюдайте ПДД, помните, что несете удвоенную ответственность, когда перевозите ребенка", – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с начала этого года было выявлено порядка 44 тысяч нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей, а именно столько раз взрослые пренебрегли безопасностью маленьких пассажиров.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал основные правила вождения автомобиля в условиях метели и гололедицы. По его словам, главное – соблюдать дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

