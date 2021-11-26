В ГИБДД назвали основные ошибки начинающих водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 88 ДТП с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Как уточняется, в этих авариях погибли 18 человек, 485 получили различные травмы.

"Основные причины дорожных аварий среди водителей-новичков – неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения", – говорится в сообщении ГИБДД.

Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и правил перестроения.

В ГИБДД посоветовали следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников движения. Также особое внимание нужно уделять проезду пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Ранее директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина рассказала, что начинающим водителям не стоит перегружать полис каско дополнительными опциями.

Она отметила, что покупка страховки для начинающих водителей ощутимо отражается на стоимости владения автомобилем. Асташкина не рекомендовала выбирать страховку "без ограничения лиц, допущенных к управлению". Также сэкономить на каско можно благодаря использованию безусловной франшизы.