Автоэксперт рассказал, как сдать на права с первого раза

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сдать экзамен на водительские права более уверенно помогут дополнительные уроки в процессе обучения, также вероятность успешного исхода испытания зависит от стрессоустойчивости и внимательности человека, рассказал автоэксперт Петр Баканов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, современные автошколы предоставляют потенциальным водителям недостаточный базовый опыт.
"Объем практических занятий, который сейчас предусмотрен в автошколах, не дает водителю необходимых навыков. Большинство начинающих автолюбителей выезжает на дороги неподготовленными", – заявил Баканов.
Специалист напомнил, что ученики автошкол имеют право брать дополнительные занятия для закрепления полученных знаний и умений. Кроме того, Баканов призвал будущих автовладельцев быть максимально внимательными и сосредоточенными на экзамене в ГИБДД.
"Нужно смотреть на обстановку и на дорожные знаки, четко понимать, что происходит вокруг. Также необходимо выполнять все команды инспектора", – пояснил эксперт.
Он призвал быть готовым к различным уловкам инспекторов. Например, некоторые экзаменаторы просят остановить машину под знаком "Остановка запрещена". В подобном случае следует не выполнять озвученное требование, а уточнить, что именно имел в виду сотрудник ГИБДД. Баканов также напомнил, что инспекторы прекрасно знают экзаменационный маршрут.
"Инспекторы прекрасно знакомы с районом проведения экзамена. Они знают, где и что можно сделать, а где – нельзя. Автошколы часто изучают экзаменационные маршруты, но нужно понимать, что даже знание местности необязательно поможет кандидату в водители. Дорожная обстановка тоже влияет на результат", – сказал он.
Автоэксперт отметил, что многим не удается сдать экзамен на водительские права с первого раза, однако, по его мнению, это никак не связано с апрельскими изменениями в правилах сдачи, поскольку с того момента прошло не так много времени.
Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки. Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.
Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.
Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.
Правила дорожного движения хотят включить в школьную программу
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