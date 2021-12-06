В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным автомобилем

Фото: Москва 24/Александр Авилов
За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, грозят санкции. Об этом напомнила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
В ведомстве подчеркнули, что предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
После покупки автомобиля у владельца есть ровно 10 дней, чтобы зарегистрировать его. Для этого нужно иметь документ, который подтверждает право собственности/владения машиной, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, а также паспорт.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Согласно инициативе, за агрессивное вождение предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. За повторное нарушение будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года. Условием привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения.
По мнению парламентариев, опасное вождение может совершаться только умышленно. Об этом говорят многочисленные видео в соцсетях, на которых лихачи устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.
В России предложили лишать водителей прав за систематические нарушения
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