В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным автомобилем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, грозят санкции. Об этом напомнила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

После покупки автомобиля у владельца есть ровно 10 дней, чтобы зарегистрировать его. Для этого нужно иметь документ, который подтверждает право собственности/владения машиной, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, а также паспорт.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Согласно инициативе, за агрессивное вождение предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. За повторное нарушение будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года. Условием привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения.

По мнению парламентариев, опасное вождение может совершаться только умышленно. Об этом говорят многочисленные видео в соцсетях, на которых лихачи устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.