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политика

17 февраля, 19:01

Путин: послание Федеральному собранию – это не просто обещания решить проблемы

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Послание Федеральному собранию нужно не только для того, чтобы пообещать стране решить какие-то проблемы, но и чтобы показать вектор ее развития. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Послание Федеральному собранию – это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова", – подчеркнул президент.

По его словам, задача послания состоит в том, чтобы показать направление развития России в целом и ее экономики в частности, обозначить, что есть в ее распоряжении для решения властями задачи по повышению благосостояния россиян.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не определил точную дату своего послания парламенту. До этого он отмечал, что дату мероприятия выберут с учетом пиков заболеваемости "Омикроном". По его словам, подготовка к оглашению послания уже ведется.

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