Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал, как пригласил Путина выступить в 2007 году

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Экс-советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал РИА Новости, как пригласил Владимира Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году.

Тельчик сообщил, что несколько раз встречался с Путиным в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи после вступления российского лидера в должность президента. Во время одной из таких встреч экс-советник немецкого канцлера и решил пригласить главу РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения: одно – на бизнес-конференцию в Давос и одно – от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово, – поделился Тельчик. – Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: все стороны – США, НАТО и Россия – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным".

Выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось 15 лет назад, 10 февраля 2007 года. В своей речи российский лидер подверг жесткой критике внешнюю политику США, планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин оказался прав в Мюнхенской речи в 2007 году, которая прозвучала до начала войны в Грузии.

