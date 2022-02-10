Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Фото: ТАСС /Михаил Джапаридзе
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Владимир Путин оказался прав в Мюнхенской речи в 2007 году. Об этом пишет РИА Новости.
В своем выступлении, которое состоялось ровно 15 лет назад, Путин жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Помимо прочего, президент РФ призвал НАТО отказаться от расширения и размещения в Восточной Европе систем ПРО.
Как отметила Кнайсль, речь прозвучала в промежуточной фазе до начала войны в Грузии.
"О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", – подчеркнула Кнайсль.
Дипломат указала, что нынешние дипломатические встречи и переговоры – последствия отсутствия активности за последние годы, прежде всего со стороны Запада.
"Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно многое разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений", – добавила Кнайсль.
Экс-министр выразила мнение, что с тех пор ситуация в международной политике значительно осложнилась.
Ранее издание The National Interest выпустило статью, в которой указало, что Владимир Путин заявлял о необходимости гарантий безопасности для России от США и НАТО еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. При этом в ответ западные чиновники обычно для себя осудили выступление президента России.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Позднее в Госдепе заявили, что США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности. Там выразили мнение, что прогресс в переговорах будет достигнут лишь при условии взаимности.
Путин заявил, что в конфликте между Москвой и НАТО победителей не будет
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