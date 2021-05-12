Политолог прокомментировал заявление Стоуна о кампании США против России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Заявление американского режиссера Оливера Стоуна о кампании против России, которую долгое время ведут США, прокомментировал немецкий политолог Александр Рар, сообщает RT.
Специалист отметил, что Стоун не первый, кто говорит, что западным странам нужно "посмотреть в зеркало", а не винить во всех бедах Россию.
"Посмотрели бы, что на самом деле в геополитике происходит. Расширение НАТО на восток. Начали они, Россия никуда свои войска не расширяла. Также Америка хочет сохранить свою монополию, фактически, чтобы западная точка зрения превалировала", – отметил политолог.
Рар считает, что Стоун озвучил реальное положение дел.
"Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы не стало хуже. И в Германии есть достаточно разумных голосов, которые выступают в таком же роде", – добавил он.
Ранее знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун высказался, что США и Запад на протяжении длительного времени ведут кампанию против России.
Он выразил мнение, что кампания против РФ началась после того, как Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. После этого власти США взяли курс на противостояние с РФ, сказал кинорежиссер.
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