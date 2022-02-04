Путин еще не определился с датой оглашения послания парламенту – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определил точную дату своего выступления с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Думаю, что в ближайшее время он определится с этой датой. Пока все, что я могу сказать", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что дату послания президента России к Федеральному собранию выберут с учетом пиков заболеваемости "Омикроном". По словам пресс-секретаря президента, подготовка к оглашению послания уже ведется.

Также Песков сообщал, что количество участников оглашения послания будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, число участников каждый раз определяют вместе со специалистами Роспотребнадзора.